“Diciamo che la condanna alla violenza sulle donne non è molto credibile quando viene da uno che portò su un palco una bambola gonfiabile per offendere Laura Boldrini. Ma soprattutto, che diamine vuol dire lo fai a casa tua e non in diretta Rai? Caro Salvini, la maggior parte degli episodi di violenza sulle donne avvengono proprio tra le mura domestiche”. Lo scrive su Facebook il deputato del Pd Matteo Orfini commentando il tweet del leader della Lega sulla presenza di Junior Cally a Sanremo.

Una frase contestata anche dai molti utenti di Twitter che fanno notare al leader del Carroccio la violenza sia verbale che fisica sulle donne non è giustificabile neanche tra le mura domestiche. “Quindi insultare, sequestrare, violentare, stuprare, usare le donne come oggetti, per te va bene ma basta farlo con discrezione dentro casa?Vergogna! Le donne vanno rispettate e amate. Sempre”, scrive infatti un utente, mentre in un altro post si legge: “Bisogna educare gli uomini a rispettare le donne ANCHE e SOPRATTUTTO tra le mura domestiche, non solo pubblicamente! Sciacallo maschilista!”.