(Fotogramma)

“Perché Diletta Leotta e non io a Sanremo? Perché è più bella, più giovane e ha più follower di me e perché hanno chiamato lei per la seconda volta e non me. Mi sarebbe piaciuta sfidarla sul palco dell’Ariston, una sfida di simpatia, di fascino sarebbe stato divertente…”. Paola Ferrari si esprime così, a Un giorno da pecora, in vista del prossimo Festival di Sanremo.

“Sono sicura che Leotta farà benissimo. L’unico consiglio che posso darle e di non indossare un vestito come l’ultima volta, sembrava una tenda damascata. A Sanremo le provocazioni devono farle i cantanti, chi conduce deve avere uno stile inattaccabiile”, aggiunge. “Sono molto amica di Rula Jebreal, ci stimiamo molto pur avendo idee politiche diverse. Sono felice che vada, sarà una presenza di spessore”.