“Rita Pavone è un monumento nazionale, vederla in gara mi dà un po’ di dolore… vorrei che facessero un balletto intorno a lei… E’ Mina in piccolo, è Ornella Vanoni in piccolo…”. Riccardo Fogli, ospite a Domenica In, si esprime così sulla presenza di Rita Pavone alla rassegna canora. “Rita Pavone è grande da 50 anni… Rita Pavone… Rita Pavone… Ragazzi, Rita Pavone…”, ripete Fogli mentre Mara Venier e gli altri ospiti dissentono.