“Sanremo è un posto molto emozionante ma le scale più emozionanti che ho sceso sono quelle che ho sceso quando avevo 20 anni e che mi hanno portato in Italia”. Rula Jebreal si presenta così alla platea di Sanremo, nella sua prima uscita sul palco del Teatro Ariston. Poi mette in guardia (e riprende) Amadeus: “Stasera parliamo al cuore degli italiani e tutti noi cerchiamo di fare un passo in avanti e cerchiamo di non fare gaffe“. “Con me non è facile, ma mi impegno“, è la replica del conduttore-direttore artistico.