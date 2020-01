(Fotogramma)

“Non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino“. Nicola Savino in diretta a ‘Deejay Chiama Italia’, la trasmissione che conduce con Linus su Radio Deejay torna sulla polemica scatenata da Elisabetta Gregoraci per l’esclusione al dopo festival.

“Apro e chiudo parentesi – dice Savino – : ho parlato al telefono con Elisabetta Gregoraci per rincuorarla di un malinteso che mi riguarda, ma non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino. Prima di tutto io non associo Flavio Briatore alla destra. Anzi…: è amico di Renzi! Però questa cosa di destra e sinistra mi ha proprio avvilito“.