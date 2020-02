Pubblicato il: 06/02/2020 15:51

“Sardine e Arte nelle sue molteplici forme vanno sempre d’accordo! Non conosciamo nello specifico il cantante e la sua musica e non sappiamo neanche se quelle ‘sardine’ sono riferite a noi. Però anche noi ai pesci grossi preferiamo le sardine, quindi abbiamo già una cosa in comune!”

È la dichiarazione che le 6.000 sardine affidano all’Adnkronos commentando l’indiscrezione sulla presenza di un riferimento al movimento nelle frasi rap che Junior Cally ha aggiunto alla cover di ‘Vado al massimo’ di Vasco Rossi. Cover che porterà stasera sul palco del Teatro Ariston di Sanremo insieme ai Viito.