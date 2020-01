(Fotogramma)

“Sei troppo magra, dovresti mangiare di più”. All’ennesimo consiglio non richiesto, Elena Santarelli sbotta. La showgirl sul proprio profilo Instagram pubblica le foto delle proprie vacanze alle Maldive. Tra i follower -1,7 milioni in totale- non mancano quelli che si sentono in diritto di obiettare sulla forma fisica dell’attrice. “Figlia mia qualche grammo di pasta in più nel piatto non ti farebbe male”, scrive qualcuno. Santarelli replica per le rime (”Anche a te una padellata…”), con ironia senza mai trascendere.

“Non credo sia invidia, credo sia che sfoghiamo la vita sui social, ci sono modi e modi per criticare, una persona può scrivere ‘guarda elena a me piaci con 3kg in più forse’ invece ‘mangia che fai pena’, ‘mangia che sei pelle e ossa’, ‘fattela una pizza'”, scrive in una sorta di sfogo. “Se avessero visto come mi sono spazzolata il buffet alle Maldive forse allora li avrebbero rosicato ma poi avrebbero detto ‘sì ma tanto poi vomita’. Comunque il mio nuovo trend per i cafoni ‘bloccali e guarda avanti’ la gente negativa e cattiva deve stare al suo posto… Non è difficile praticare la gentilezza”.