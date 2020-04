Sfida a quattro questa sera per la vittoria di ‘Amici’ 2020. Nella finale del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, in programma in prima serata su Canale 5, si sfideranno le due cantautrici Gaia e Giulia e i due ballerini classici Nicolai e Javier. Al vincitore del programma (che già da settimane va in onda senza pubblico e applicando misure di distanziamento tra i concorrenti e le altre professionalità coinvolte) andrà un premio del valore di 150 mila euro.

A decretarlo sarà pubblico da casa che potrà votare il proprio preferito attraverso sms al numero 4770001 con il codice e il nome dell’allievo. I proventi ottenuti da “Amici” attraverso il televoto saranno interamente devoluti a favore della Protezione Civile italiana, impegnata nell’emergenza coronavirus.

Durante lo show verranno consegnati anche il premio di categoria (uno per il ballo e uno per il canto) del valore di 50 mila euro e il premio Tim della critica del valore di 50 mila euro assegnato da una giuria formata da giornalisti delle maggiori testate quotidiane e web italiane collegati in streaming a causa dell’emergenza Covid-19. Le testate che votano sono: Ansa, Adnkronos e La Presse, per le agenzie di stampa; Corriere della Sera, La Stampa, Il Messaggero, Il Fatto Quotidiano, Il Giornale, Il Tempo, Libero Quotidiano, Il Mattino, Il Secolo XIX, QN, Leggo e Metro, per i quotidiani; mentre per il web votano TvZap.it, Tgcom24.it, IlFattoQuotidiano.it, Fanpage.it, DavideMaggio.it, VanityFair.it, TvZoom.it, Rockol.it, RollingStone.it, Tiscali.it, Billboard.it e AllMusicItalia.it.

In studio confermata la presenza di Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi (che compongono la giuria), di Peppe Vessicchio e Luciano Cannito (la ‘Var‘) e di Anna Pettinelli, Stash, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens (i professori).

“Amici” è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi e scritto con Mauro Monaco, Fabio Pastrello ed Emanuela Sempio. Produttore esecutivo Fascino Pg.t. è Claudia Ciaramella. Direttore artistico è Giuliano Peparini. Firma la regia Andrea Vicario.