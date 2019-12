(Fotogramma)

Sharon Stone si iscrive ad una app di appuntamenti. E viene buttata fuori. E’ la stessa attrice, su Twitter, a raccontare la disavventura. “Sono andata su Bumble e hanno chiuso il mio account. Alcuni utenti hanno detto che non potevo essere io, non era possibile. Ehi, Bumble, mi state tagliando fuori? Non escludetemi”, scrive il sex symbol, pubblicando anche lo screenshot che certifica il ‘cartellino rosso’.