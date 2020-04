Pubblicato il: 07/04/2020 17:55

(di Alisa Toaff)

Sarà una finale mai vista prima quella del ‘Gf Vip’, in onda domani in prima serata su Canale 5. Una finale senza gli applausi del pubblico in studio e le ”festa pazzesche” che hanno caratterizzato tutte finali delle venti edizioni precedenti del reality show. A raccontare la sua prima esperienza alla conduzione di un programma in prima serata ‘ai tempi del Coronavirus’ è Alfonso Signorini che all’Adnkronos confessa che ”è stata tosta. In un momento così drammatico io mi trovavo a dover andare in onda con il programma più ‘cazzaro’ di tutto il palinsesto televisivo -racconta- una trasmissione così leggera in un momento così pesante con il rischio di perdere la mia faccia. Allora mi sono chiesto che fare e mi sono concentrato cambiando registro e modo di condurre”. Prima di iniziare la sua avventura al timone di uno dei reality show più seguiti dal pubblico televisivo “non avrei mai potuto immaginare una situazione del genere –sottolinea Signorini- la parte più difficile è stata la svolta: mi ricorderò per sempre la sera in cui sono andato in diretta da Milano dopo che Conte a reti unificate proclamò la chiusura di tutto il paese, doverosamente! In quel momento non ho avuto neanche il tempo di reagire sono rimasto spiazzato. Mi sono trovato quasi più a mio agio nelle ultime puntate moderando un po’ i toni e i registri del programma”.

‘‘Questa sarà una edizione che rimarrà nella storia, per le sue cornici e le sue dinamiche -prosegue il conduttore- abbiamo dovuto scheletrire e scarnificare il ‘Gf Vip’. Le ultime puntate in passato erano fatte di grandi sorprese e di grandi entrate nella casa e questo naturalmente rafforzava molto gli ascolti. Io ho dovuto ridurre tutto talmente all’osso ma il programma nonostante tutto ha funzionato e sono soddisfatto. E’ stata una bella esperienza che rifarò, spero in un altro contesto esterno. A questo punto posso fare davvero di tutto, non mi sono fatto mancare nulla!”, dice ironico. Parlando della scelta di aggiornare i concorrenti del ‘Gf Vip’ su quanto stava accadendo fuori dalla Casa più spiata di Italia Signorini spiega: ”Abbiamo sentito tutti la necessità e il dovere di informare i ragazzi su quanto stava succedendo all’esterno della Casa infrangendo anche il regolamento del reality -racconta ancora Signorini- all’estero, mi pare in Germania, questo non è successo perché il pubblico ha protestato mentre noi siamo stati i primi a farlo contravvenendo alle regole ma chi se ne frega delle regole!”. E sulla finale svela alcuni retroscena che caratterizzeranno la puntata di domani sera: “I finalisti avevano tutto il pubblico che li acclamava e questo ovviamente non sarà possibile ma io e Pupo e Wanda (Nara, ndr) sui nostri social e sul portale del ‘Grande Fratello’ abbiamo lanciato un’iniziativa. Ci sono arrivati più di un milione e mezzo di video -svela Signorini- abbiamo invitato tutti a fare dei filmati con degli applausi in modo da creare un pubblico virtuale di nostro telespettatori che appariranno con le loro facce e con i loro applausi”.

Pesenti, anche se in modo virtuali, ”Tutti gli ex concorrenti in collegamento dalle loro casa -tiene a precisare- in studio a Roma avremo solo gli ultimi due eliminati che sono Zequila e Licia Nunez e poi ci saranno i finalisti che, a mano mano usciranno dalla casa e arriveranno in studio, ovviamente nel pieno rispetto delle regole delle distanze sociali”. Nonostante le difficoltà nel condurre un programma come ‘Il Grande Fratello Vip’ in un momento così tragico per la storia dell’Italia Signorini non nasconde che lo rifarebbe: “Dopo questa esperienza posso fare tutto -scherza- Era la prima volta che un reality veniva affidato a un uomo e io ho cercato di dare al programma quella che era la mia ‘cifra’, sempre nel rispetto del programma ovviamente. Ho alzato un po’ il tiro nella scelta del cast, del linguaggio e dei contenuti. Non era scontato che il pubblico mi sarebbe venuto dietro e invece la gente non mi ha mai mollato, nonostante avessi una controprogrammazione molto forte e nonostante la doppia puntata. Non nascondo che fare due dirette alla settimana per due mesi e mezzo è stato molto faticoso”.

Sui due opinionisti di questa edizione del ‘Gf Vip’ Signorini dice: “All’inizio è stato difficile, loro non avevano mai fatto gli opinionisti in un reality e hanno dovuto prendersi i loro tempi. Con Pupo è stato più facile perché è un grande uomo di televisione, Wanda ha dalla sua una grande disponibilità, ma un grande spirito di osservazione, il suo vero nemico è la lingua -scherza- lei capisce tutto ma quando parla io spesso faccio fatica a capirla -ride- ma è una osservatrice attenta, non è una donna superficiale. Per l’ultima puntata credo ci sarà anche lei”. Come è stato condurre un programma come ‘Il Gf Vip’ senza il pubblico in studio? ”La presenza del pubblico in un programma ‘faraonico’ come questo è sempre stata molto importante -spiega il direttore di ‘Chi’- io mi sono trovato, oltre a dover condurre da un’altra città, è la prima volta che accade in venti anni di ‘Grande Fratello’, anche senza pubblico però poi alla fine questo si è rivelato addirittura un vantaggio perché ha dato molta più verità ai concorrenti. Loro non vedono ma sentono e gli umori del pubblico loro li percepivano e questo gli dava molta forza. Ora che non hanno più punti di riferimento sono molto più autentici, non recitano e questo alla lunga si è rivelato un fattore molto positivo”.

Signorini non nasconde di avere un suo ‘concorrente preferito’: “C’è qualcuno che spero vinca ma non lo posso dire… i concorrenti più forti sono Patrick (Ray Pugliese, ndr) e Paolo Ciavarro perché sono due che durante i televoti hanno avuto le percentuali di gradimento più alte”. Antonella Elia? ”E’ molto forte ma ha delle caratteristiche caratteriali particolari, è una persona che può piacere o no, non la vorrei mai in casa mia -scherza- la butterei fuori in due secondi ma è una persona molto generosa, sicuramente ci sono volte in cui è stata molto eccessiva e aspra, io mi sono sforzato di capire il perché e credo di averlo tirato fuori”. Per quanto riguarda i suoi progetti futuri Signorini confessa: “Mi piacerebbe e fare un programma di grandi emozioni, non finalizzato allo show, in un momento come questo, con mezzi semplici, sarebbe bello poter raccontare le vite di tutte le persone che ci hanno lasciato per aiutare gli altri, come quelle di tanti medici e infermieri, sarebbe una cosa meravigliosa. O parlare della vita dei tanti anziani a cui è stato dato pochissimo spazio, stiamo perdendo una generazione importantissima, che non bisogna dimenticare”.