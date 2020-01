(Fotogramma/Ipa)

E’ stata immortalata mentre festeggia in un ristorante di Milano con il compagno Giorgio De Stefano e la sorella gemella Giulia. Silvia Provvedi, incinta di cinque mesi, appare in esclusiva sul settimanale ‘Chi’ in edicola da mercoledì 22 gennaio.

Il lieto evento per l’ex fidanzata di Fabrizio Corona è previsto per i primi di giugno, e – a quanto riferisce il settimanale- lei spera che sia una femmina. Subito dopo la nascita la coppia vorrebbe sposarsi a Modena, città natale delle gemelle Provvedi.