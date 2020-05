Fotogramma /Ipa

“Quel che sta accadendo a Silvia Romano è il frutto del cinismo che tanto va di moda in nome del politicamente scorretto e contro il cosiddetto perbenismo culturale o buonismo che dir si voglia. Quando tutto diventa dicibile, poco dopo diventa anche fattibile. E così, senza accorgercene, come se si trattasse di uno dei tanti fight club televisivi, ci si ritrova improvvisamente sull’orlo dell’abisso”. Lo afferma in un tweet il conduttore televisivo Fabio Fazio.