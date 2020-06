Pubblicato il: 18/06/2020 09:20

“E’ stata una serata molto emozionante, non ero mai stato così emozionato. Mi sono bloccato non perché mi sono dimenticato le parole, ma semplicemente mi sono emozionato”. Sergio Sylvestre tramite una Instagram Stories svela cosa è successo ieri sera prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, quando, interpretando l’Inno di Mameli, ad un certo punto si è fermato un attimo per riprendere a cantare qualche secondo dopo. Una piccola gaffe che ha scatenato gli utenti dei social.

“E’ stata una sensazione incredibile, vedere uno stadio così vuoto e sentire un eco fortissimo. Mi sono bloccato perché mi veniva una tristezza molto forte. Sono una persone sensibile certe cose quando sono sul palco mi convolgono tanto”, ha detto l’ex vincitore di Amici.

Adnkronos.