Le antiche milonghe di Buenos Aires saranno protagoniste domani a Roma, al Teatro Garbatella alle 21, nel cuore dello storico quartiere capitolino , che questa settimana festeggia il suo centenario, con lo spettacolo ‘Tango sin carmìn’ che vede in scena Donatella Alamprese e Marco Giacomini, voce e chitarra. Lo spettacolo, che è anche un progetto discografico, si snoda attraverso un’antologia di racconti, dove ciascun brano è una storia. Le note della chitarra di Giacomini si intrecciano alla voce potente di Alamprese e portano in scena il ‘tango senza rossetto’ del titolo: tango nella sua nudità, verità, essenza.

La narrazione in musica di ‘Tango sin carmìn’ si ispira a temi come il dolore e la disillusione, che vengono interpretati con la commozione di chi ha vissuto veramente quelle storie. Il mini tour dei due artisti, che dal 2003 diffondono con amore e passione la cultura del Tango, dopo lo spettacolo di domani alla Garbatella prosegue sabato in Valcomino, alle ore 18 nel Palazzo Ducale di Atina (Frosinone), nell’ambito della rassegna ‘Ciociaria Saperi, Sapori, Suoni d’inverno’, per concludersi a Casamari (Frosinone), la sera stessa, in prossimità della storica abbazia cistercense.