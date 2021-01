Sibylla Tales è uno spettacolo immersivo che usa i mezzi espressivi propri del teatro ma è pensato per la fruizione in video streaming e live streaming, destinato ad un pubblico molto vario di bambini e adulti, poiché costruito su più livelli di lettura: ognuno coglierà nello spettacolo aspetti diversi secondo la propria età e formazione, ma tutti possono accedere allo spettacolo stesso. La creazione è legata al motivo del bosco come luogo entro cui

Advertisements

ci si smarrisce impauriti e si va coraggiosamente alla ricerca di se stessi.L’occhio della videocamera e quello del pubblico coincidono nell’entrare all’interno di un luogo misterioso e suggestivo per seguire nella sua opera una bizzarra ricercatrice, ispirata alla figura dell’appassionata naturalista e pittriceArmata dipinzette e torcia, Sibylla indaga, studia e cataloga insetti, piante, oggetti che trova nel bosco e attraverso i quali darà vita a fiabe di lunga tradizione, scovandone le antiche versioni.Attraverso la forza immaginifica del teatro di figura e un suggestivo universo vocale e sonoro, prende così vita la fiaba didando spazio al riverbero archetipico e simbolico che la storia detiene.

“In un momento storico, in cui la maggior parte delle esperienze di condivisione in presenza è negata, riteniamo che il teatro debba trovare una nuova modalità di sopravvivenza nel contatto negato col proprio pubblico. Sopravvivenza di un principio, di un’idea culturale e artistica che possa comunque arrivare al pubblico, penetrando nelle scuole, arrivando ai giovani, agli insegnanti, al pubblico tutto per arricchire una proposta formativa e di riflessione culturale a cui possiamo attualmente avere solo un limitato accesso”. Compagnia Zaches Teatro

Advertisements

Lo spettacolo Sibylla Tales della Compagnia Zaches Teatro, che debutterà per il progetto LIVE STREAMING THEATRE allo Spazio Rossellini, nasce come “I racconti del bosco”, lavoro scelto dalla rivista Hystrio come case study all’interno del seminario “Nel paese delle meraviglie. Organizzare il teatro ragazzi”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram