Sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022 alle ore 17, al Teatro Verde di Roma, diretto da Veronica Olmi, va in scena Biancaneve e i sette nani con la Compagnia I Guardiani dell’Oca. Della celebre fiaba, il regista Zenone Benedetto, autore anche della riduzione teatrale, sceglie la versione dei fratelli Grimm scritta nella seconda metà del 1800, portando sulla scena uno spettacolo che diventa favola musicale con attori e pupazzi che conducono lo spettatore, dal più piccolo al più grande, in una dimensione fantastica e sospesa nel tempo.

Vorrei una bambina bianca come la neve, rossa come il rubino e con i capelli neri, neri come la notte. Vorrei una bambina che sia degna figlia del re e di sua madre la regina. Sarà dolce, sarà bella come una stella. Sarà forte e coraggiosa e non temerà alcuna selva tenebrosa. La sua voce risuonerà come canto di usignolo, in ogni luogo, in ogni dove, rendendo assai felici gli animi puri come è puro il suo candore. Uno, due, tre e poi sette gli amici che incontrerà nel bosco nel quale si nasconderà. Strega maligna nulla potrai contro l’amore vero che tu non avrai.