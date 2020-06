I falò di “Temptation Island” stavolta si annunciano particolarmente calienti. Per non dire infuocati. La nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisceglie che sta per partire su Canale 5 infatti annovera tra i suoi partecipanti la “mina vagante” Antonella Elia, già protagonista indiscussa dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”. La Elia prenderà parte al programma prodotto dalla Fascino di Maria De Flippi e in onda dal 2 luglio insieme con il compagno Pietro delle Piane ci sono anche Antonella Elia e Pietro Delle Piane, con il quale fa coppia da un anno e mezzo. Una coppia già messa a dura prova proprio durante la partecipazione al GFVip della Elia, visto che il compagno erra stato paparazzato con l’ex Fiore Argento. I due prima di partire alla volta di Pula, nel resort a circa mezz’ora da Cagliari da dove che fa da sfondo esotico al programma hanno pubblicato un video su Instagram nel quale hanno ironizzato sulla rispettiva gelosia e si sono lasciati andare a una promessa “pesante”.

“Non deve farsi toccare nemmeno la mano o i piedi”

Antonella che ha garantito di non essere per niente gelosa si è detta invece molto curiosa di scoprire come lui possa reagire di fronte alle attenzioni di altri uomini nei confronti della sua compagna. Lui non si è fatto pregare e l’ha fulminata così: “Non deve farsi toccare neanche la mano o i piedi”. Cosa che sembra alquanto improbabile visto ciò che ogni anno mette in scena questo programma sottotitolato “viaggio nei sentimenti” ma che spesso si rivela una vera e propria graticola nella quale vedere arrostite tutte le certezze sul proprio rapporto sentimentale, messo davvero a dura prova. I due che sembrano affiatatissimi garantiscono: “Non litigheremo” e soprattutto aggiungono con fiducia granitica: “Torneremo insieme”.

Anche l’ex Miss Italia Manila Nazzaro con Amoruso

Tra le sei coppie che parteciperanno ce n’è un’altra con componenti Vip: si tratta di quella formata da Manila Nazzaro, ex Miss Italia 1999, oltre che ex primadonna del Bagaglino, e dall’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Tra i concorrenti non famosi ci sono coppie già messe a dura prova dalle scappatelle di “lui” o dalla pretesa sempre di un “lui” più giovane di non accasarsi con fede al dito.