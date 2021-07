The Blonde Brothers, la band composta dai fratelli Luca e Francesco Baù, è tra i finalisti di “The winner is”. Il gran finale dello show condotto da Gerry Scotti andrà in onda su Canale 5 sabato 3 luglio.

Originari di Sasso di Asiago in provincia di Vicenza, i Blonde Brothers sono arrivati a far parte del gruppo di 8 cantanti in gara sul palco del talent show, presentando in ogni puntata un’esibizione musicale valutata da una giuria di 101 persone, co-capitanata da Alfonso Signorini e Mara Maionchi.

I fratelli hanno iniziato a fare musica da quando avevano 13 anni. La band ha raggiunto 1.000.000 di visualizzazioni su YouTube con diverse hit come “Flying like a bird”, “Libera” e “California (mi manchi tu)”. Ad oggi, i Blonde Brothers hanno pubblicato 4 album: “Lights and Shadows” (2012), “Brucia” (2014), “Hey Hey Hey” (2018), “Smuoviamo la città” (2020); hanno partecipato in 5 programmi TV e hanno fatto parte della Colonna Sonora di “The Path” nel 2015.

Il nuovo progetto discografico dei Blonde Brothers, prodotto da Alberto Rapetti, uscirà tra fine estate e inizio autunno 2021.