‘Tolo Tolo’ di Checco Zalone campione di incassi a 24 ore dall’uscita, ma non tutti sembrano apprezzare l’ultima fatica cinematografica del comico pugliese, stavolta impegnato sul set fra migranti e razzismo. A dare un lapidario parere è il senatore Ignazio La Russa, che su Twitter stronca la pellicola in meno di 200 caratteri: “Ho appena visto la prima di TOLO TOLO: zero applausi alla fine. Oltretutto – rincara la dose – anche scarso e noioso. Servirebbe ‘soddisfatti o rimborsati'”.

Le reazioni al ‘cinguettio’ dell’ex ministro della Difesa non si sono fatte attendere, divise fra chi concorda con il politico – “Uno dei film più noiosi che abbia mai visto. Di scarso gusto. Zalone hai perso, se volevi fa politica dovevi candidarti” -, chi tenta di spiegare il film – “Mi spiace Ignazio, ma Zalone lo aveva dichiarato che era una presa in giro per i Sovranisti” – e chi fa notare con una battuta che gli applausi al termine di una pellicola non sono una consuetudine: “La Russa al cinema – scherzano – deve essere tipo Salvini al Viminale”.