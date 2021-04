Torna Top Dieci, il varietà-gioco di Rai1 condotto da Carlo Conti e dedicato ai gusti degli italiani, in onda per sei settimane dall’Auditorium del Foro Italico di Roma, da venerdì 23 aprile alle 21.25.

Lo show, che l’anno scorso rappresentò per Rai1 la ripartenza dopo il lockdown, in questa seconda stagione, mantiene le sue caratteristiche di coinvolgimento del pubblico, curiosità, leggerezza e allegria; in più, rispetto all’anno scorso, terrà conto degli spiragli di “riapertura”: la scenografia sarà più ricca, il palcoscenico sarà animato dalla presenza di un gruppo di ballerini modelli e sono previsti ospiti a sorpresa.

Al centro del gioco due squadre composte da tre personaggi che hanno un legame tra loro.

Giocheranno venerdì 23 aprile Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi da una parte, e da Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci dall’altra.

Saranno loro ad ‘affrontarsi’ per scoprire classifiche di ogni genere, nel segno dell’attualità e della memoria: ‘hit parade’ musicali (impreziosite da video e dai protagonisti dei brani), classifiche del cinema e dello spettacolo, della moda e dei consumi degli ultimi 60 anni, ma anche sondaggi su gusti e abitudini, manie e piccoli difetti degli italiani. Un modo per capire come siamo cambiati e un’occasione, per i telespettatori, per ‘confrontarsi’ tra di loro, per ricordare o semplicemente per sfidarsi a chi ha maggiore intuito.

Ogni classifica sarà anticipata da una clip introduttiva dell’anno protagonista che racconterà gli avvenimenti storici, sportivi, di spettacolo e di costume che l’hanno caratterizzato.

La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice.

Saranno gli ospiti ad animare ancora di più il varietà. Personaggi della musica e dello spettacolo che, intervistati da Carlo Conti, racconteranno quali sono le classifiche che li hanno visti protagonisti e quelle della loro vita: i dischi del cuore, i luoghi preferiti, le esperienze più importanti della carriera.

Nella prima puntata Carlo Conti ospiterà Giorgia e Rita Pavone.

“Top Dieci” è una produzione di Rai1 in collaborazione con Banijay Italia.

