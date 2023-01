La 27.ma edizione del Concerto dell’Epifania, in programma al Teatro Mediterraneo di Napoli, sarà trasmessa su RAI 1, giovedì 6 gennaio 2022, alle ore 23:35 e sarà condotta da un volto noto della televisione come Arianna Ciampoli, mentre la regia sarà curata da Barbara Napolitano.

Il Concerto dell’Epifania è ideato e promosso dall’Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale – ideatore ed autore dell’appuntamento musicale – e prodotto per la RAI dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera organizzazione dell’evento; la Direzione artistica è affidata, invece, a Francesco Sorrentino.

Tema di questa edizione il messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace, Nessuno può salvarsi da solo,in un momento storico così delicato, il gruppo di artisti di questa 28.ma edizione farà partire da Napoli un pressante invito alla pace e alla solidarietà, che possa infondere fiducia e speranza in tutti noi nel nome dell’arte e della cultura.

Sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli, accompagnati dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino, si alterneranno, infatti, tanti beniamini del pubblico, come Sal Da Vinci che con la sua voce inconfondibile e suadente proporrà due bellissimi brani, tratti dal suo ultimo musical Masaniello Revolution, ovvero A Libbertà e Segui il Cuore.

La 28.ma edizione del Concerto dell’Epifania non sarà solo musica: attesissima è anche la performance di un grande uomo di spettacolo come Pino Strabioli, regista teatrale, attore e conduttore televisivo, che interpreterà I Magi di Giotto e, soprattutto, reciterà la poesia Natale di Salvatore Quasimodo, una riflessione profonda sulla condizione umana. Infatti, la nascita di Gesù Bambino, al centro dell’opera del Premio Nobel per la Letteratura, fa luce su un mondo dominato dall’eterna lotta dell’uomo contro l’uomo e la pace fittizia rappresentata dal presepe stenta a riflettersi nel cuore umano.

La presenza in scaletta del Tenore Alin Stoica, invece, conferisce ulteriore respiro internazionale all’evento; l’artista romeno canterà‘O’ Sole Mio e Non ti Scordar di Me come omaggio alla città di Napoli e quale inizio di una partnership culturale tra l’Associazione Oltre il Chiostro onlus e diverse istituzioni culturali rumene, tra cui la Societatea Cultural Istorica Mihai Viteazul di Ploiesti, presieduta da Mircea Cosma.

Altra grande protagonista del Concerto dell’Epifania è sicuramente Alexia,una delle cantanti italiane più famose all’estero, che si esibirà con due canzoni tratte dal suo ultimo album My XMAS, quali Christmas (Baby please come home) e Happy Xmas (War is over).

Ad impreziosire il cast di questa 28.ma edizione sarà la presenza di Ron, in assoluto tra i più importanti cantautori italiani, con due sue bellissime canzoni come Non abbiam bisogno di parole e I Gatti.

Quest’anno sul palco del Teatro Mediterraneo salirà anche Alan Sorrenti, che proporrà sia l’evergreen Figli delle Stelle che Giovani per sempre.

Molto attesa anche la performance di Antonino, vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, che canterà Ali Nere e Donna in ricordo della ventiduenne iraniana Masha Amini, uccisa per una ciocca di capelli.

Anche il cantautore romano Simone Cristicchi sarà tra gli ospiti del Concerto dell’Epifania 2023 e nel corso della sua esibizione canterà Ti regalerò una rosa, con cui vinse a Sanremo nel 2007, ed una sua interpretazione de La cura del compianto Franco Battiato.

Valentina Stella, una delle voci femminili più rappresentative della canzone partenopea, trait d’union tra la canzone classica napoletana e la modernità, proporrà i brani Passione Eterna e Mente e Cuore. Il Direttore Artistico del Concerto dell’Epifania Francesco Sorrentino consegnerà a Valentina Stella il Premio Mario Da Vinci.

Spazio anche per Serena Brancale, una delle cantanti più talentuose del panorama musicale italiano, che canterà Like a Melody e Alleria. Mentre, il jazz mediterraneo di Marco Zurzolo sarà protagonista con il brano Rino.

Pierdavide Carone & Francesca Maresca renderanno omaggio alla figura del grande Lucio Dalla con due bellissime interpretazioni di Caruso e L’Anno che verrà.

L’originale Natività Artistica del pittore e ceramista vietrese Mirkò – www.mirkoart.it – e L’Angelo della Fragilità dello scultore Michele Auletta impreziosiranno la scenografia del palco del Teatro Mediterraneo, riassumendo visivamente i temi centrali di questa 28.ma edizione.