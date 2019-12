Roberto Bolle in ‘Danza con me’ con Benigni e Garrone

Poesia, riflessione e teatro. Ma anche tanta ironia. “Montagne russe emotive” per usare le parole di Roberto Bolle, che torna a incantare il pubblico di Rai1 in ‘Danza con me‘, lo show della rete ammiraglia di viale Mazzini, che per il terzo anno di seguito inaugurerà il nuovo anno sotto il segno di classicità e innovazione. “Sono veramente felice – spiega Bolle – è il terzo Capodanno che facciamo insieme. E’ un appuntamento di grande prestigio e importanza, pensato per dare un segnale ben preciso. Ogni volta per me è una sfida e sono orgoglioso del percorso fatto. La nostra missione verso il pubblico è far sentire vicina un’arte, quella della danza, che molto spesso viene percepita come distante“.

Anche quest’anno il programma, prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza, torna in prima serata il primo gennaio 2020 legando danza e musica, grazie a un cast variegato con il quale l’Etoile si cimenterà in passi a due e sketch comici. A partire da Roberto Benigni, il quale, oltre a ballare con Bolle chiederà all’Etoile di togliersi gli abiti per vedere chi tra i due ha il fisico migliore. “Benigni farà sé stesso – dice Bolle – arriverà sul palco e vorrà ballare. E’ stato molto divertente e simpatico e un onore averlo in trasmissione”.

Tantissimi gli ospiti che si altereranno sul palco: da Andrea Bocelli, Stefano Bollani e Nicoletta Manni, prima ballerina della Scala di Milano, al duo comico Luca e Paolo e Virginia Raffaele, passando per Nina Zilli -con la quale si ricorderanno gli anni ’60 in tv- e Marracash che, insieme con Cosmo, farà danzare non solo Bolle ma anche i giovani ballerini dell’Accademia Teatro alla Scala. “Con Marra e Cosmo strizziamo l’occhio ai più giovani – spiega Bolle – unendo il massimo della danza accademica e classica con il loro stile far vedere che entrambi i generi possono coesistere”. Ospiti per la prima volta Alberto Angela, Luca Zingaretti e Matteo Garrone mentre a tenere le fila del racconto saranno Giampaolo Morelli e Geppi Cucciari.

Diversi i temi che saranno affrontati dalle coreografie, tra cui molti di attualità. Come quello ambientalista, al quale è dedicato un pezzo intitolato ‘Plastic Sea’, o quello legato all’indifferenza e alla compassione, nel quale Bolle duetterà con sé stesso davanti a uno specchio. Un assolo struggente nel quale l’Etoile arriverà a sdoppiarsi. “La danza – osserva Bolle – ha la capacità di sublimare le emozioni, anche di fronte a immagini crude come quelle che ci mostra continuamente il mondo. Penso alla violenza sulle donne, alle guerre, alla tragedia dei migranti, tragedie di fronte alle quali spesso si rimane indifferenti perché si crea una sorta di assuefazione. Noi abbiamo voluto mostrare invece l’emotività che tutto questo suscita”.

Anche quest’anno, dunque, musica e danza saranno alla portata di tutti. “Bolle è come una stella cometa – commenta il vicedirettore di Rai1, Claudio Fusano – perché ci dà un indirizzo e punti di riferimento. E’ una guida per il palinsesto di Rai1, che ci permette di dare alla rete ammiraglia una linea editoriale importante, fatta di grandi contenuti, grandi immagini e grandi interpreti. Con Roberto facciamo ogni anno passi avanti, riusciamo ad alzare l’asticella e dare gratificazioni a tutti. La sua grande forza è che non è mai pago, vuole stupire e stupirsi”.

Soddisfatta anche la direttrice di Rai1, Teresa De Santis. “Per Rai1 – spiega De Santis – si tratta di un passaggio molto importante. E’ tra i programmi di maggior pregio e nella linea che ho sempre avuto in mente io questo show fa parte dell’idea di innalzamento culturale e percorso di cultura in maniera larga e pop perché Rai1 non deve escludere nessuno”. Inoltre, dopo il successo delle edizioni precedenti, con l’hashtag #danzaconme balzato in cima ai trending topic per oltre una settimana, anche quest’anno il pubblico potrà seguire lo show con una serie di contenuti extra per i social, una sorta dl libretto di sala virtuale nel quale trovare curiosità e informazioni sulla danza rappresentata.