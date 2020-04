L’emergenza coronavirus e le esigenze di distanziamento sociale sono arrivate anche a ‘Palazzo Palladini’. Il set di ‘Un posto al sole’ è infatti temporaneamente chiuso e riprenderà la sua attività appena possibile, nel rispetto delle norme a tutela di attori, troupe e redazione. Nell’attesa, per continuare a far compagnia al suo affezionato pubblico, la messa in onda proseguirà con le repliche della sedicesima serie, già trasmessa a marzo del 2012. Avremo modo di rivivere la nascita della storia d’amore tra Serena e Filippo, che nella stagione attuale stanno vivendo una crisi molto seria. Potremo apprezzare alcuni protagonisti che non vediamo da tempo, Cristiana Dell’Anna nel doppio ruolo delle gemelle Micaela e Manuela Cirillo, Michele Cesari che interpreta Tommaso Sartori e Cristiana D’Alberto nei panni di Greta Fournier. Renderemo omaggio ad alcuni attori che purtroppo sono venuti a mancare, nelle prime puntate saranno in onda Antonio Pennarella nei panni del boss Vintariello e Regina Senatore, l’amatissima Mamma Lucia.

Per quanto riguarda il web è stata messa a punto una strategia per mantenere vivo il contatto tra pubblico e attori, a partire da lunedì 6 aprile alle 20.30 infatti sul profilo ufficiale di Instagram @unpostoalsolerai3 nasce #unpostoacasa! Si potranno vedere gli attori direttamente da casa loro: parleranno di come trascorrono il tempo, delle puntate in onda e del magico mondo dietro le quinte di #upas per poi commentare insieme la puntata in onda. Ci sarà occasione di vedere anche volti legati al passato di ‘Un posto al sole’, ma i coinquilini virtuali saranno svelati di volta in volta. La scaletta degli attori della prima settimana è: Lunedì 6, Michelangelo Tommaso; Martedì 7, Miriam Candurro; Mercoledì 8, Davide Devenuto; Giovedì 9, Samanta Piccinetti; Venerdì 10, Luca Turco.