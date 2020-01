Valeria Marini presenta il suo nuovo amore. “Preferisce stare dietro le telecamere, per lui venire qui è una prova d’amore” dice la showgirl, presentando il ‘suo Gianluigi’ dagli occhi blu in un’intervista in esclusiva nel salotto di Silvia Toffanin. “Stiamo insieme da circa un anno, ma ho voluto tenere questo rapporto nascosto per tutelarlo” ha detto Valeria Marini, ospite di Verissimo. Gianluigi Martino ha 35 anni e collabora con una nota società di produzioni televisive.

§