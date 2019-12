(Fermo immagine dal video)

‘Na na na na’ canta Vasco Rossi in un video pubblicato sui suoi profili social. Il rocker, zuccotto in testa e occhiali scuri, sulle note di ‘Sto pensando a te’ fissa la telecamera del cellulare con cui si sta riprendendo. Poi lo smartphone si sposta verso l’alto e si riconosce, inconfondibile, piazza Maggiore a Bologna. “Cantare in piazza…”, dice il Blasco.

Oltre 68mila le visualizzazioni in poche ore e tantissimi messaggi dei fan che hanno subito riconosciuto il luogo in cui, in incognito, si trova l’artista. E i complimenti non si contano.