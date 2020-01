(Fotogramma)

“Ho avuto una depressione bella tosta per 6 anni. Poi, quando è passata, ho scritto un libro comico…”. Veronica Pivetti risponde così a Mara Venier nel salotto di Domenica In. “La depressione colpisce tante persone, è molto ‘democratica’. Quasi sempre viene sottovalutata ma, datemi retta, se ne può uscire. La cosa più sbagliata è vergognarsi, nascondersi. Siamo tutti imperfetti e tutti possiamo attraversare un momento di difficoltà. La depressione non è uno stato d’animo, è una malattia e va curata come tale”, dice.

“Io ne sono uscita dopo un percorso molto difficile. Preparatevi, da molte persone non verrete capiti -aggiunge rivolgendosi ai telespettatori-. Il depresso è considerato una persona molto pesante, bisogna avere persone che ti vogliano molto bene e che ti sopportino così. E non è facile. Il passo determinante è decidere di farsi aiutare. In famiglia ti possono tollerare, ma è determinante l’aiuto dei medici”.