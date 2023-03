“Nessun Dorma – invito all’opera” è un progetto prodotto da Garbo Produzioni , in collaborazione con il Teatro Parioli e i giovani artisti di Fabbrica, Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma .

Sul palco, si alterneranno ospiti prestigiosi , diversi per ciascuna serata: dopo Cecilia Gasdia , che ha aperto il ciclo di incontri, è la volta, lunedì 6 marzo , del direttore artistico del Festival Donizetti Opera di Bergamo Francesco Micheli . Seguiranno nelle prossime settimane il celebre baritono Leo Nucci e l’acclamato tenore Fabio Armiliato .

Dopo il debutto di lunedì 27 febbraio, presso il Teatro Parioli, continua il viaggio di Veronica Pivetti alla scoperta della vita e delle opere dei grandi compositori italiani. Ogni lunedì, per quattro settimane, intrecciando vicende reali e trame fantasiose, scopriremo i segreti de Il barbiere di Siviglia, l’incantevole favola di L’elisir d’amore, le passioni di Rigoletto e le novità narrative de La Bohème.

Celebrare la grande Opera e il genio italiano . Questo è il progetto “Nessun Dorma – invito all’opera” , fortemente voluto da Maite Bulgari e prodotto da Garbo Produzioni, attraverso un racconto teatrale brillante e accessibile a tutti, non solo agli amanti del genere.

in

by

Veronica Pivetti in “Nessun dorma – invito all’opera”, protagonista di quattro serate per celebrare le opere italiane più amate

Corriere Quotidiano – Giornale Nazionale di informazione online la cui testata giornalistica è registrata presso il Tribunale di Milano al n° 53 del 4/3/2015 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo – Informativa Privacy – Informativa Cookies |

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy