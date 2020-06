Brutta avventura in Albania per Vittorio Sgarbi, che rischia di annegare nelle tumultuose acque della costa Sud prima di un temporale. Sono stati gli stessi collaboratori di Sgarbi a raccontarlo. Il critico ferrarese, secondo quanto hanno dichiarato al Corriere della Sera, era entrato in acqua per fare un bagno ed è stato sorpreso dalla forza delle onde. Così, in un attimo, è “scomparso tra i flutti”, per poi riemergere annaspando.

In un video i momenti concitati per soccorrerlo

La figlia Alba e un bagnino si sono immediatamente tuffati per soccorrerlo. In un video, diffuso dall’ufficio stampa di Sgarbi, si può vedere il noto critico immergersi nelle acque agitate con la figlia che lo invita a tornare indietro. Insieme a Sgarbi anche il sindaco della città albanese di Valona, il medico Dritan Leli.

Il racconto di Sgarbi: “Vivo per miracolo”

La brutta disavventura è stata confermatao da Vittorio Sgarbi, intervenendo a “Live Non è la D’Urso”. “Sono vivo per fortuna – ha detto in collegamento con Barbara d’Urso – la giornata non era buono e il mare era mosso, io un po’ spavaldo di natura sono andato in acqua. L’unica che mi ha seguito è stata mia figlia che ha visto che ho perso la congnizione dello spazio e del tempo e sono rimasto completamente nudo: senza mutande e senza occhiali. Mia figlia è stata bravissima”.