Da martedì 21 settembre arriverà in prima serata su Rai2 “VOGLIO ESSERE UN MAGO!”, il nuovo reality show che avrà come protagonisti un gruppo di ragazzi tra i 14 e i 18 anni pronti a immergersi in un’avventura decisamente unica.

“VOGLIO ESSERE UN MAGO!” è un format originale prodotto da Rai2 in collaborazione con Standbyme, da un’idea di Cristiana Farina e Ennio Meloni: la componente talent, che stupirà gli spettatori con fantastici trucchi magici, accompagnerà il racconto del reality, in cui vedremo le dinamiche di gruppo e di coppia, le rivalità e gli amori.

La magia diventerà per questi “teen wizard” scoperta di sé e delle proprie potenzialità oltre che oggetto di studio. Nella scuola, che li ospiterà per circa un mese, si insegneranno le tre arti magiche: grandi illusioni, mentalismo, e micromagia.

L’insegnamento di ognuna di esse sarà affidato a un professore d’eccezione: Eleonora Di Cocco per le grandi Illusioni, Federico Soldati per il mentalismo; Jack Nobile, Hyde e Sbard per la micromagia.

Come nella migliore tradizione delle scuole di magia, il corpo docente sarà presieduto da un “magister”, Raul Cremona, con il compito di supervisionare gli “apprendisti” e gli insegnanti nelle loro attività.

A vigilare su tutti, uno dei più grandi e famosi illusionisti al mondo: Silvan, “il mago dei maghi”, narratore degli eventi che racconterà le evoluzioni di ognuno dei ragazzi.

Location del programma sarà un suggestivo e fiabesco castello. Qui, per cinque settimane, tre casate di “apprendisti maghi” – rispettivamente le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu – studieranno e perfezioneranno le arti magiche e, tra prove ed esibizioni, non mancheranno competizioni, storie di amicizia, innamoramenti e tradimenti.

Gli apprendisti dovranno, dunque, sfidarsi con lo scopo di arrivare al diploma finale di Mago superando una serie di esami per evitare di essere bocciati e quindi espulsi dall’accademia. Il migliore di loro conquisterà la bacchetta d’oro.

La mission finale dello show sarà divertire, appassionare e sorprendere ma soprattutto creare un mondo dove tutto è possibile!

“Voglio essere un mago!” è un format originale prodotto da Rai2 in collaborazione con Standbyme, da un’idea di Cristiana Farina e Ennio Meloni. Capo progetto Cristiana Farina; curatore Stand by me Francesco Sturlese, curatore Rai Tiziana Iemmo, produttore esecutivo Stand by me Davide Pisano, produttore esecutivo Rai Paola Maggioli, Regia Fabrizio De Plano.