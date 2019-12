(Fotogramma)

Zac Efron ha rischiato di morire. Il 32enne attore statunitense, riferisce l’australiano Sunday Telegraph, ha contratto un’infezione mentre era impegnato nelle riprese di una serie-reality -intitolata Killing Zach Efron (Uccidere Zach Efron) in Papua Nuova Guinea. L’attore è stato trasportato d’urgenza in Australia e la scorsa settimana è stato curato in un ospedale di Brisbane. Dopo aver ricevuto le terapie necessarie, Efron si è imbarcato per gli Stati Uniti alla vigilia di Natale.