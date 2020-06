Francesco Guccini a Bologna (Fotogramma)

“Mi dispiace molto, Alex ha dimostrato di essere una persona indomita nonostante la disgrazia che gli capitò anni fa. Spero si risolva tutto per il meglio”. Lo ha detto Francesco Guccini, ospite a ‘Un giorno da Pecora’, commentando il gravissimo incidente occorso sabato al grande campione paralimpico.

Il cantautore ha poi commentato la situazione dell’Italia post pandemia. “Se ne siamo usciti migliori? No, forse ne siamo usciti un po’ peggiori”, ha sentenziato l’autore di successi come ‘L’Avvelenata’ e ‘Il Vecchio e il Bambino’. Ma, nonostante la fama e il talento, Guccini non ci sta ad essere definito ‘maestro’ della musica italiana. “Ci sono leggende molto più meritorie della mia – ha affermato – per esempio, Claudio Lolli“.