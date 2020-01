(dal profilo Twitter di Zucchero Fornaciari)

“Tutti mi chiedono come sto, e io non so perché. Sto bene e faccio le corna! Se è per l’intervento di appendicite che ho fatto in Texas è perfettamente riuscito… da 2 anni! Grazie per l’interessamento, ma è una vecchia storia che si è risolta in pochi giorni due anni fa”. Così Zucchero scherza su Twitter su un equivoco di cui è stato protagonista, suo malgrado, negli ultimi giorni. Il cantante ha raccontato infatti recentemente a Radio Deejay dell’intervento di appendicite subito due anni fa in Texas, dove un chirurgo-fan, dopo averlo riconosciuto, lo operò con la ‘colonna sonora’ della sua celebre canzone ‘Senza una donna’. L’episodio, ripreso da qualche testata online, è rimbalzato di sito in sito come se fosse avvenuto in questi giorni con titoli come “Paura per Zucchero, operato d’urgenza in Texas”. Di qui, i post di fan in apprensione a cui l’artista ha deciso di rispondere oggi, allegando una foto della sua mano che fa delle scaramantiche ‘corna’.