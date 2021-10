Voleva farsi un regalo per l’onomastico, che era il giorno successivo, e con quest’idea fissa in testa Valentino Mazzola scese in campo domenica 13 febbraio 1949. Nulla più di una vittoria lo avrebbe reso felice, anche perché il campionato prevedeva in cartellone il derby tra il suo Torino e la Juventus. Un trionfo nella Partita delle Partite, così lui e i suoi compagni consideravano la sfida contro i bianconeri, avrebbe significato gloria per tutto l’anno, oltre che punti in classifica.