Il circuito belga nella foresta delle Ardenne sabato 31 luglio e domenica 1 agosto ospita l’edizione numero 73 della 24 Ore riservata a vetture di classe GT3. Sono 58 le auto impegnate nel campionato GT World Challenge. Ferrari e Lamborghini lottano con tutti i marchi tedeschi e inglesi più blasonati

Una sfida contro il cronometro e la resistenza, di macchine e uomini che si alternano al volante nell’arco di un intero giro d’orologio, lancetta corta. Un evento inscritto nella storia del motorsport dove le difficoltà sono molte, a partire dalla variabilità atmosferica. Entra in scena la 24 Ore di Spa-Francorchamps numero 73, prova del campionato endurance GT World Challenge riservato a vetture con ruote “coperte” di classe GT3. Sono 58 gli equipaggi iscritti, in rappresentanza di nove marchi tra i più blasonati al globo, Ferrari e Lamborghini compresi. Lo start sabato 31 luglio alle 16.30.

24 ORE DI SPA 2021: TEAM E AUTO — Terzo round della Endurance Cup del campionato GT World Challenge 2021 organizzato da Sro, la 24 Ore di Spa TotalEnergies 2021 va in scena con 58 vetture di classe GT3 e piloti suddivisi in quattro categorie: Pro (in lotta per la vittoria assoluta), Silver Cup, Pro-Am e Am Cup. Per tutti un punto-fermo: nessun pilota può guidare, nel complesso, oltre 14 ore (nemmeno i professionisti), con “stint” massimi di tre ore consecutive al volante seguite da almeno un’ora di pausa. Nel dettaglio sono iscritte alla 24 Ore di Spa 25 vetture in classe Pro (al massimo tre piloti per equipaggio); 17 vetture in Silver Cup; 14 in Pro-Am (equipaggi misti tra piloti Pro e gentlemen, con al massimo due con licenza Platinum e due Bronze a condividere la vettura); 2 vetture in classe Am Cup (piloti con licenza Bronze, fino a un massimo di quattro per ogni auto, oppure uno con licenza Silver e tre Bronze). Le licenze di guida sportiva nel GT includono ai vertici la categoria Platinum, seguita dalle Gold, Silver e Bronze. Le marche rappresentate? Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Audi, Bentley, Bmw, McLaren, Mercedes-Amg e Porsche.

FERRARI E LAMBORGHINI — Sono sette le vetture del Cavallino Rampante partecipanti alla 24 Ore, tutte Ferrari 488 GT3: osservati speciali gli equipaggi della numero 51 (Iron Lynx) con Alessandro Pier Guidi-Nicklas Nielsen-Côme Ledogar, e la numero 71 del medesimo team italiano affidata ad Antonio Fuoco-Callum Ilott-Davide Rigon (in Pro-Cup). Nella stessa classe regina anche la Lamborghini Huracán numero 63 (Orange 1 Fff) dei piloti ufficiali di Sant’Agata Bolognese Mirko Bortolotti-Marco Mapelli-Andrea Caldarelli. In totale la casa del Toro porta in Belgio otto vetture.

24 ORE DI SPA: I FAVORITI — Gara da tradizione ricca di colpi di scena, la 24 Ore di Spa 2021 potrebbe veder favoriti alcuni “squadroni” Porsche e Mercedes-Amg, entrambe case rappresentate da 13 vetture al via. Diversi i piloti italiani e gli specialisti delle gare GT, inoltre, iscritti nella principale classe e quindi in lotta per la vittoria assoluta. Tra questi su Porsche 911 GT3-R numero 54 (Dinamic Motorsport) c’è Matteo Cairoli (con Klaus Bachler-Christian Engelhart), e su un’altra Porsche (la numero 56 del medesimo team) Andrea Rizzoli con Romain Dumas e Mikkel O. Pedersen); la Bmw M6 numero 35 con l’ex F.1 Timo Glock (e Martin Tomczyk-Thomas Neubauer). Riflettori puntati anche su uno specialista del GT tra i più veloci del circus, Raffaele Marciello su Mercedes-Amg numero 88 (Akka Asp), in equipaggio con Dani Juncadella e Jules Gounon.

24 ORE DI SPA: LA STORIA — Una corsa di durata che rientra a pieno titoli nella storia del motorsport. La prima 24 Ore di Spa, infatti, venne organizzata nel lontano 1924 (un anno dopo la nascita della 24 Ore di Le Mans) sul tracciato tutto saliscendi ricavato all’interno della Foresta delle Ardenne. Appuntamento tradizionale tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto, a poche settimane del GP di Belgio di Formula 1, nel 2020 la gara per vetture GT3 si disputò in autunno inoltrato, nel mese di ottobre, in seguito allo spostamento di calendario a causa del Covid-19.

24 ORE DI SPA: IL REGOLAMENTO — I pit-stop sono ovviamente necessari e nel corso della 24 Ore ogni vettura si ferma ai box in molte occasioni: per ogni rifornimento è previsto un tempo minimo nel quale l’auto rimane collegata al bocchettone. Ogni auto deve fermarsi per almeno un pit-stop tecnico tra la dodicesima ora e la fine della ventiduesima ora. Le gomme sono fornite in esclusiva da Pirelli, che porta in Belgio circa 13 mila pneumatici per l’intero fine settimana. Ogni GT3 ha a disposizione un massimo di 30 treni di gomme per asciutto e un numero illimitato per il bagnato. La 24 Ore di Spa 2021 rappresenta, inoltre, la gara inaugurale del campionato Intercontinental GT Challenge by Pirelli (calendario condizionato dalle vicissitudini legate alla pandemia): i prossimi appuntamenti con la 8 Ore di Indianapolis (15-17 ottobre) e la 9 Ore di Kyalami (2-4 dicembre).

24 ORE DI SPA: IL PROGRAMMA — Motori accesi da giovedì 29 luglio con i primi test dei piloti Bronze seguiti dalle altre categorie e le pre-qualifiche nel pomeriggio; venerdì 30 luglio in serata mezz’ora di warm-up e Super Pole dalle 20.30 (ogni team sceglie il pilota che ha due giri lanciati per cercare il miglior crono). Sabato 31 luglio il via alla gara endurance alle 16.30. A margine nel fine settimana belga anche la tappa del Lamborghini Super Trofeo (due gare), la Renault Clio Cup Europe, il Tcr Europe e altre serie di contorno.

