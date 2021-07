Il pilota inglese classe 1998 è cresciuto nel vivaio della Ferrari Driver Academy. Collaudatore della Scuderia Ferrari e terza guida di Alfa Romeo Racing in F1, sarà al via della 24 Ore di Le Mans 2021 al volante di una vettura di Maranello, la Ferrari 488 Gte

Dalle monoposto alle Gran Turismo nell’evento più blasonato al mondo. Callum Ilott, giovane cresciuto nel vivaio della Ferrari Driver Academy, pilota collaudatore della Scuderia Ferrari e terza guida del team Alfa Romeo in Formula 1, debutterà alla 24 Ore di Le Mans al volante di una Ferrari 488 Gte. L’inglese, classe 1998, prenderà parte al quarto round del Mondiale endurance Wec (21-22 agosto) su una vettura di Maranello portata in pista dal team italiano Iron Lynx in classe Lmgte Am.

24 ORE LE MANS 2021: C’È CALLUM ILOT — Per Callum Ilott, dunque, un debutto alla 24 Ore di Le Mans – sulla Ferrari 488 Gte numero 80 condivisa con Rino Mastronardi e Matteo Cressoni – dopo le precedenti apparizioni in alcune corse dedicate alle ruote “coperte”, in particolare le tappe di Monza e Paul Ricard del campionato Fanatec GT World Challenge Europe stagione 2021 (riservato a vetture di classe GT3). In quest’ultimo campionato Ilot prenderà parte anche alla 24 Ore di Spa-Francorchamps e agli appuntamenti di Barcellona e Nürburgring.

I COMMENTI — “Un vero onore essere stato scelto da Iron Lynx per guidare una Ferrari alla 24 Ore di Le Mans e un’opportunità che non potevo lasciarmi sfuggire – le parole di Callum Ilott – C’è una grande tradizione di piloti britannici (sul circuito della Sarthe, Ndr), e l’obiettivo è dare il mio contributo alla storia di Le Mans”. “Callum è un innesto che ci dà ulteriore spessore – ha detto Andrea Piccini, team principal di Iron Lynx –. Siamo stati impressionati dalla sua incredibile versatilità nel passare dalle gare GT alle monoposto”. Iron Lynx sarà al via della 24 Ore di Le Mans 2021 con tre Ferrari 488 tutte iscritte alla classe Lmgte Am: oltre alla numero 80 di Ilot, anche la 85 dell’equipaggio femminile delle Iron Dames (Sarah Bovy-Rahel Frey-Michelle Gatting) e la 60 di Claudio Schiavoni – Paolo Ruberti – Raffaele Giammaria.

20 luglio 2021

Fonte Gazzetta.it