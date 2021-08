Una Toyota GR010 Hybrid al comando della classifica assoluta e due Ferrari 488 Gte Evo in vetta nella classe Lmgte Pro: così le qualifiche della 24 Ore di Le Mans 2021. La griglia di partenza definitiva sarà stabilita giovedì 19 agosto dopo la Hyperpole, in programma dalle 21 alle 21.30, quando le migliori sei vetture per ciascun equipaggio entreranno in pista per giocarsi le prime caselle di partenza nella gara che scatterà sabato 21 agosto alle ore 16.

GT PRO: BENE FERRARI

—

Brillano le Ferrari di AF Corse nella principale classe riservata alle Gran Turismo, la Lmgte Pro: prima la numero 52 di Serra-Molina-Bird (3:46.011; +19.732 dalla vetta), che stacca di soli 570 millesimi la vettura “gemella” numero 51 di Pier Guidi-Calado-Ledogar; le Rosse di Maranello sono rispettivamente al 32° e 33° posto assoluto. Segue la Porsche 911 Rsr-19 numero 92 di Estre-Jani-Christensen (3:46.779 il miglior tempo, in pista però per soli tre giri) in lotta con l’equipaggio della numero 51 per il titolo iridato Piloti. Quarta di classe la Corvette numero 64 di Milner-Tandy-Sims. Un buon passo quello delle Ferrari, per quanto il risultato delle qualifiche potrebbe essere condizionato – nei valori della concorrenza – da scelte di strategia: maggiori indicazioni in vista della corsa arriveranno con la Hyperpole. Mentre nella categoria Lmgte Am il miglior tempo è quello della Porsche numero 88 (3:48.620), seguita dall’altra vettura tedesca numero 86; terza la Ferrari 488 Gte Evo numero 47 (Cetilar Racing) di Lacorte-Sernagiotto-Fuoco in 3:49.102.