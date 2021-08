Un avvio di gara condizionato dalla pioggia nei primi giri, con le 61 vetture protagoniste di incidenti e uscite di pista a ripetizione. Con l’asfalto asciutto, dopo la prima mezz’ora, Toyota tra le Hypercar conquista le prime due posizioni; tra le Lmgte Pro bene le due Ferrari 488 Gte Evo di AF Corse. Poi con l’asfalto di nuovo viscido e l’oscurità una serie di incidenti: Floersch, Calderon e Visser costrette al ritiro

Una 24 Ore di Le Mans 2021 densa di colpi di scena sin dallo start, con le 61 vetture partecipanti che hanno concluso i primi tre giri in regime di “extra formation lap” – seguendo la Safety Car a velocità ridotta – a causa della pioggia. L’asfalto bagnato nei primi minuti, con ridotta aderenza, ha determinato diverse insidie ai piloti, con molti contatti ed “escursioni” fuori pista già nel corso della prima tornata. Manca all’appello al via la vettura numero 17 di classe Lmp2 per le conseguenze di un incidente nelle qualifiche del giovedì. Toyota protagonista tra le Hypercar, con Ferrari in evidenza tre le Lmgte Pro.

LE MANS 2021: LE PRIME DUE ORE — A due ore dal via la 24 Ore di Le Mans, quarto round del Mondiale endurance Wec, vede al comando i due prototipi Toyota GR010 Hybrid, con le Hypercar numero 8 di Buemi (con Nakajima e Hartley) e la numero 7 con Conway al volante (in equipaggio con Kobayashi e Lopez) che si contendono la prima posizione anche in funzione dei pit-stop; Alpine, terza; quarta e quinta le due Glickenhaus, più staccate. Lotta aperta, inoltre, sia tra i prototipi cadetti di classe Lmp2 dove guida la Jota numero 38 di Da Costa, seguito dalla G-Drive Racing di De Vries (sesto Kubica, Orlen team Wrt), sia tra le Gran Turismo. Tra le vetture Lmgte Pro ottimo inizio per le Ferrari 488 Gte Evo (AF Corse): prima la numero 51 di Pier Guidi (con Calado e Ledogar), seconda in “scia” la 52 di Serra (Molina-Bird); terza la Porsche numero 79 a oltre 7 secondi. Pochi secondi separano le vetture di vertice in classe Lmgte Am, nell’ordine le due Aston Martin Vantage (numero 33 e 98) con la Ferrari 488 Gte Evo numero 83 terza con Nielsen al volante.

Diversi incidenti: fuori Calderon, Floersch e Visser — La serata poi è stata caratterizzata da una serie di incidenti legati anche al fondo bagnato e all’oscurità. In uno degli scontri la vettura Lmp2 della Richard Mille Racing #1 condotta dall’equipaggio femminile composto da Tatiana Calderon, Sophia Floersch al volante al momento dello scontro e da Beitske Visser è stata centrata da un’altra auto che dopo un fuoripista è rientrata trasversalmente sulla striscia di asfalto. Floersch non ha riportato danni fisici nell’incidente ma l’auto dell’equipaggio femminile è stata costretta al ritiro.

LE MANS 2021: L’INIZIO DELLA GARA — Come anticipato, la gara endurance sul circuito della Sarthe è iniziata con un cielo via via più limpido, ma con asfalto abbondantemente bagnato, in particolare in alcuni settori. Poca aderenza, dunque, che ha influenzato le prime fasi. Sin dalla prima curva in assoluto, quando la Toyota GR010 Hybrid numero 8 di Sébastien Buemi – scattata seconda – veniva urtata dalla Hypercar Glickenhaus numero 708 con Olivier Pla al volante, che sbagliava la frenata: nessun problema per i piloti e auto che possono riprendere la corsa (Toyota senza danni strutturali, Glickenhaus obbligata poi a sostituire il musetto anteriore, e penalizzata con 10 secondi al primo pit-stop), con l’equipaggio del team giapponese però costretto subito alla rimonta. Anche in classe Lmgte Pro i primi frangenti della 24 Ore di Le Mans 2021 sono stati caratterizzati da diversi colpi di scena, a partire dal testacoda al primo giro della Porsche 911 Rsr-19 numero 72, che partiva dalla pole: intanto nella classe principale delle Gran Turismo Ferrari e Corvette brillano nelle prime due ore di gara, con Porsche in maggior difficoltà nel trovare aderenza. Per le medesime condizioni di scarsa aderenza a causa dell’asfalto bagnato, anche il prototipo Alpine (Hypercar) con Nicolas Lapierre al volante finiva in testacoda – spettacolare ma senza danni – nel corso del quinto giro.

