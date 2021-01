Gori rapace: biancorossi in vantaggio

Bisogna aspettare tredici minuti per vedere la prima occasione da gol della partita, targata Chievo. Mogos arriva sul fondo e crossa, il pallone

Djordjevic e Margiotta, mosse giuste

viene deviato e carambola sui piedi di: il centrocampista scuola Roma prende la mira ma il suo tiro finisce in corner. A centrocampo sia il reparto clivense che quello biancorosso danno vita a tanti piccoli duelli, e il gioco si frammenta. La squadra disi scuote e spaventa gli ospiti col missile di, a cuirisponde con prontezza. Il Chievo nel frattempo porta avanti un tedioso possesso palla, poco efficace nel bucare la difesa di casa. E’ tramite un calcio di punizione che i gialloblù si rifanno vivi dalle parti disfiora l’incrocio dei pali. Prima dell’intervallo, l’arbitro Gariglio è costretto a tirar fuori il giallo due volte (nei confronti di), ma soprattutto il Vicenza trova il vantaggio con: gran parte del merito è di, che al termine di un’azione personale tira e si vede deviare la conclusione dal compagno.

Partenza a razzo del Chievo, che con Giaccherini va vicino al pareggio: l’ex Juve e Napoli con un bel destro a giro spaventa Grandi. Di Carlo perde Zonta: il centrocampista si fa male e lascia il posto ad Agazzi. Il giocatore del Chievo più attivo nel creare occasioni è Mogos: l’esterno romeno mette molti cross nell’area del Vicenza, e su uno di questi Giaccherini si tuffa di testa: solo l’esterno della rete. Aglietti si gioca una doppia carta offensiva: entrano Djordjevic e Margiotta al posto di Giaccherini e De Luca. L’attaccante serbo fa tremare il palo dopo sette minuti dal suo ingresso, e se Pasini non salvasse sulla linea il pallone entrerebbe pure. E’ il preludio al pareggio clivense: in mischia da corner, il subentrato Margiotta firma il pari al 74′. Nel convulso finale, i reparti di entrambi si allungano per cercare il gol decisivo, che non arriva.