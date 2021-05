Ancora una volta gli arbitri sott’accusa. Stavolta, ad attaccarli, è Edoardo De Laurentiis, il vicepresidente del Napoli. La direzione di Fabbri, l’arbitro della sfida col Cagliari, è stata contestata fortemente dalla dirigenza napoletana. Sotto accusa l’episodio che ha determinato l’annullamento del gol di Osimhen, da parte del direttore di gara. Dalle immagini, appare leggero e poco decisivo il contatto tra l’attaccante nigeriano e Godin. Per Fabbri, s’è trattato invece di una spinta, punita con una punizione in favore del difensore sardo. Sul suo profilo Instagram, il giovane De Laurentiis ha così commentato l’episodio: “A noi un gol regolare non convalidato, a loro come al solito, un gol convalidato non regolare… che tristezza!”.

