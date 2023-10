Dopo il successo delle prime due edizioni e la conferenza di lancio alla presenza del Ministro per lo Sport Andrea Abodi, torna nella Capitale Roma Breast Days – RemaRoma per la Vita iniziativa nata per promuovere salute, sport e solidarietà, con lo scopo di riunire le eccellenze mediche nel trattamento dei tumori della mammella e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione delle patologie oncologiche e del ruolo dello sport nella riabilitazione delle pazienti operate.

Il prossimo 14 ottobre, alle ore 14, lungo il fiume Tevere a Roma oltre 100 Donne formeranno 16 Equipaggi, che si sfideranno in una gara amichevole di canottaggio.

Equipaggi formati da pazienti operate e dottoresse, in rappresentanza degli Ospedali di Roma, oltre a Donne del mondo delle Istituzioni, della politica, del giornalismo, della cultura e dello spettacolo.

Un evento sportivo “amichevolmente competitivo”, che vedrà gareggiare le imbarcazioni delle varie squadre lungo uno bellissimo tratto del fiume Tevere, nel centro di Roma, tra Ponte Margherita (partenza alle ore 14 dal Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, Galleggiante San Giorgio) e Ponte Cavour (arrivo al Lian Club), dove gli spettatori potranno seguire una gara spettacolare e unica.

Gli Equipaggi saranno valutati da una Giuria di Esperti sia per lo stile remiero delle “canottiere” sia per lo “slogan” scelto per la loro Squadra: vincerà il gesto sportivo dunque, ma anche il significato che daranno alla loro barca e alla loro partecipazione.

La gara di canottaggio RemaRoma per la Vita si svolgerà in chiusura del Convegno Roma Breast Days che si terrà il 13-14 ottobre presso le antiche Corsie Sistine dell’Arcispedale di Santo Spirito in Saxia, inaugurato dal Commissario Straordinario della ASL Roma 1

Dr. Giuseppe Quintavalle, e che riunirà medici, ricercatori, istituzioni, per fare il punto sulle nuove frontiere della cura del tumore al seno.

Il progetto Roma Breast Days – RemaRoma per la Vita è ideato dal Prof. Giovanni Dal Pra, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma1, con il patrocinio di ASL Roma 1, CONI, Sport e Salute, Federazione Italiana Canottaggio, Società Italiana di Chirurgia Plastica (SICPRE), Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, con la collaborazione di tutti i Circoli Canottieri di Roma.

Tra le personalità che hanno confermato la loro presenza e il loro sostegno all’iniziativa: la Vice Presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, l’On. Lavinia Mennuni, la giornalista e conduttrice Rai Marzia Roncacci.

Parteciperà anche un Equipaggio di Donne della Politica formato dall’Assessore alla Cultura della Regione Lazio Simona Baldassarre e dalle parlamentari Maria Elena Boschi, Paola Taverna e Simona Loizzo. Madrina della manifestazione sarà l’attrice Rosanna Banfi.

Questi gli Equipaggi in gara: Ospedale Santo Spirito in Saxia; Fondazione Telethon; Galleria Nazionale di Arte Moderna; Azienda Sanitaria San Giovanni Addolorata; Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina; Policlinico Universitario Agostino Gemelli; Sapienza Università di Roma; Università Campus Biomedico di Roma; Ospedale San Filippo Neri; Policlinico Tor Vergata; Accademia Mauriziana; Donne della Politica; Donne della Stampa; Donne dello Spettacolo.

Anche la Marina Militare parteciperà con il suo Equipaggio Femminile di Allieve Ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno.