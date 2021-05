L’arrivo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma ha letteralmente mandato in delirio la sponda giallorossa della Capitale. E c’è già qualcuno che, con una ventata di creatività, ha pensato a un modo per rinfrescare la sua prima estate romana. E’ il caso della gelateria artigianale “Gelati-amo”, in zona Torre Angela, che ha dedicato un gusto speciale proprio all’allenatore portoghese. Si tratta dello “Special One”, che unisce la freschezza degli agrumi alla dolcezza del cioccolato bianco. Immancabile anche un cartellino ritraente lo stesso Mourinho già vestito di abiti giallorossi. E se siete amanti del cioccolato, ma attenti alla dieta niente paura: la gelateria ha creato anche lo “Zero Zuccheri”. Il riferimento, tutt’altro che puramente casuale, è alla celebre citazione mourinhana “Zero Titoli” di qualche anno fa. A Roma sanno davvero come far sentire qualcuno speciale: lo sta scoprendo anche Mou, che ha prontamente commentato: “Mi piacerebbero i giusti mango (colore giallo) e fragola (rosso), si può fare?“.

Advertisements