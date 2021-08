Prima sessione con il finlandese della Mercedes davanti alla Red Bull dell’olandese, a Gasly e alle rosse. Meteo instabile

Un’autunnale Spa ha fatto da cornice alle prime prove libere del GP del Belgio. Meteo nuvoloso, temperature basse (19,9 gradi in pista e 14,2 nell’aria) e gocce di pioggia a inizio del lavoro. Poi la pista si è asciugata e i tempi si sono abbassati, ma tutto il weekend si annuncia instabile per quanto riguarda il meteo. Il miglior tempo della mattina lo ha realizzato la Mercedes di Valtteri Bottas in 1’45”199 davanti alla Red Bull di Max Verstappen (145”496). Terzo tempo per l’Alpha Tauri di Pierre Gasly (1’45”699).

Così le Ferrari — La Ferrari ha il quarto e il quinto tempo con Charles Leclerc e Carlos Sainz, staccati di 6 e 7 decimi dalla Mercedes di Bottas. Sesto Sergio Perez con la seconda red Bull, settimo Sebastian Vettel con la prima Aston Martin. Poi c’è la McLaren di Lando Norris davanti alle due Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso. Al momento attardato Lewis hamilton, che ha effettuato lavorazioni sull’assetto ed è al momento 18° dietro a Kimi Raikkonen, rimasto vittima di un tocco contro il muretto della corsia box. Antonio Giovinazzi è 13° con la seconda Alfa Romeo.

Le penalità — Va sempre ricordato che Bottas e Lance Stroll domani saranno arretrati di 5 posizioni in griglia di partenza per gli incidenti provocati al via dello scorso GP d’Ungheria.

Tante power unit 3 in pista — Da segnalare che le Mercedes di Hamilton e Bottas hanno montato la terza power unit, lo stesso ha fatto Fernando Alonso con l’Alpine, la Red Bull con Sergio Perez e i due piloti dell’AlphaTauri. Terza unità anche sulla Ferrari di Leclerc, che è stato costretto dal cambio dopo l’incidente al via in Ungheria, e su quella di Carlos Sainz, che l’aveva già impiegata a Budapest per i controlli sull’unità 2 spedita a Maranello, unità che resta disponibile nel giro delle rotazioni.

I tempi — I tempi di FP1 del GP del Belgio:

1. Bottas (Mercedes) 1’45”199

2. Verstappen (Red Bull) 1’45”363

3. Gasly (AlphaTauri) 1’45”699

4. Leclerc (Ferrari) 1’45”818

5. Sainz (Ferrari) 1’45”935

6. Perez (Red Bull) 1’46”127

7. Vettel (Aston Martin) 1’46”177

8. Norris (McLaren) 1’46”336

9. Ocon (Alpine) 1’46”497

10. Alonso (Alpine) 1’46”612

11. Stroll (Aston Martin) 1’46”649

12. Ricciardo (McLaren) 1’46”683

13. Giovinazzi (Alfa Romeo) 1’46”755

14. Russell (Williams) 1’46”772

15. Tsunoda (AlphaTauri) 1’46”928

16. Latifi (Williams) 1’47”101

17. Raikkonen (Alfa Romeo) 1’48”125

18. Hamilton (Mercedes) 1’48”224

19. Mazepin (Haas) 1’48”705

20. Schumacher (Haas) 1’49”059

27 agosto 2021

