Se Lewis Hamilton l’ha definita “una farsa” , la certezza è che non si vogliono più rivedere gare come quella di Spa. Ne sono convinti tutti: fan, team, piloti, F1 e Fia. Anche il direttore di gara, Michael Masi, che ha parlato di probabili discussioni sul recente GP del Belgio con tutti i team — nella prossima riunione dove si analizzeranno anche i temi legati al Mondiale 2022 — per “migliorare il regolamento, ascoltare il parere di tutti ed esaminare al meglio la questione”. Come Masi, la pensa anche Zak Brown in un video pubblicato sui propri canali social: “Dobbiamo trovare una soluzione — ha detto il Ceo della McLaren — anche se giustamente la gara non si poteva correre per un fatto di sicurezza”.

Risarcimento dei biglietti

“Le regole devono essere riviste, per capire come fare in caso di situazioni simili in futuro — ha detto ancora Brown — garantendo che tutti possano assistere comunque alla gara, che sia il giorno dopo o in un periodo di tempo successivo. Lavoreremo per far sì che un fatto simile non accada mai più”. Intanto, l’organizzatrice e direttrice generale del GP di Spa, Vanessa Maes, ha aperto alla possibilità di un rimborso parziale del biglietto o di sconti sugli ingressi alla gara del 2022: “Condivido l’enorme delusione dei nostri spettatori che sono stati esemplari — ha commentato — rifletterò e discuterò nei giorni a venire con la Fom (il management della F1, ndr) sulle modalità di risarcimento dopo quanto accaduto. Il meteo è un qualcosa di incontrollabile, ma per noi la sicurezza dei tifosi è in primo piano come quella dei piloti”.