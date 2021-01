Dopo quelle di Bergamo, Egna e Trento, anche la quarta tappa di Gran Premio Italia di pattinaggio di figura, di scena al PalaTazzoli di Torino, si chiude tra gli applausi e con grande soddisfazione sia per gli atleti che per gli addetti ai lavori. Nella due giorni organizzata nel capoluogo piemontese dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio in collaborazione con la Pattinatori Artistici Torino e l’Ice Club Torino,

tanto spettacolo ma soprattutto gare appassionanti: a trionfare stavolta è stata Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) tra le donne, i campionissimi della danza senior Guignard-Fabbri (Fiamme Azzurre) e i giovani ma già validissimi Portesi Peroni-Chrastecky (IceLab) nella danza junior.