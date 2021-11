I dolci, il salame, l’amicizia con Barella, le emoticon, la famiglia. E poi la classe in campo. C’è tanto, davvero tanto, nel mondo di Marcelo Brozovic, 29 anni tra pochi giorni, leader dell’Inter e colonna della squadra e dello spogliatoio. In nerazzurro il vice campione del Mondo croato è arrivato nel 2014 e ha giocato 257 partite con 26 gol, l’ultimo ieri sera in Champions League.