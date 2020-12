TORINO – Maurizio Mariani di Aprilia è l’arbitro designato per Sassuolo-Milan, gara valida per la 13/a giornata del campionato di serie A in programma domenica 20 dicembre alle 15. Quarto uomo della gara sarà Rosario Abisso di Palermo, “protagonista” delle veementi proteste del Torino ieri per l’espulsione di Singo durante la sfida con la Roma.