ROMA – E’ ora di tornare a correre sulle strade di Roma , di sognare il traguardo, di porsi un obiettivo, andare a prenderselo, raggiungerlo ed essere più felici. Per esaudire il desiderio di migliaia di runner provenienti da tutto il mondo sono aperte da oggi le iscrizioni all’Acea Run Rome The Marathon in programma domenica 19 settembre 2021.

CHI ERA GIA’ ISCRITTO – Tante le opportunità e le differenziazioni a seconda delle varie categorie di persone. In primis da considerare chi era già iscritto all’edizione non svoltasi di marzo 2020 che potrà riscattare il proprio pettorale già in precedenza acquistato in maniera gratuita entro il 31 maggio 2021, mentre avrà ancora facoltà di scelta tra l’1 giugno e il 10 settembre ma in questo caso sarà necessario un contributo di 12,00 euro quali costi di spese di segreteria gestione evento.

Iscrizioni aperte da oggi online sul sito ufficiale www.runromethemarathon.it , con costo di acquisto del pettorale che varia in base al calendario. Da oggi fino al 24 marzo il primo step, poi in successione il 31 maggio, il 2 agosto e il 10 settembre, termine ultimo per le registrazioni.

posticipata l’edizione 2020 a causa della pandemia da Covid19, in settembre si vivrà un’edizione storica, da non mancare, quella del ritorno alle gare e lo si farà in una maniera unica con un evento già denominato ‘

In alternativa, entro la data del 15/02/2021 gratuitamente, sempre gli atleti iscritti all’edizione 2020, potranno richiedere la conversione della loro iscrizione all’edizione già fissata al 27 marzo 2022. Tutti gli atleti iscritti all’edizione 2020 riceveranno via email una comunicazione con le indicazioni per confermare la propria iscrizione nel 2021 o posticiparla sino all’edizione 2022.

DOPPIETTA – C’è anche la possibilità, consigliatissima, di fare la combinata settembre 2021 e marzo 2022 facendo così il pieno della Acea Run Rome The Marathon, anche in questo caso l’organizzatore ha studiato un costo convenzionato in base a step temporali

SEMPRE PRESENTI – Affezionatissimi e graditissimi i ‘senatori’, ovvero coloro che sempre raggiunto il traguardo di tutte le 25 edizioni precedenti, per loro il pettorale è completamente gratuito, mentre Acea Run Rome The Marathon oltre che nel complimentarsi desidera anche premiare gli ‘over 75, i maratoneti più longevi, stoici e valorosi. Per tutti questi è attiva una speciale tariffa d’iscrizione. Facilitazioni anche per le società sportive, associazioni, gruppi e Tour Operator.

Tutte le tariffe, le scadenze, le modalità sono indicate in maniera completa nel regolamento presente sul sito dell’Acea Run Rome The Marathon.

DOPPIA T-SHIRT E OPPORTUNITA’ – Insieme al pettorale è possibile acquistare una seconda t-shirt special edition ‘Finisher Acea Run Rome The Marathon’, disponibile in acquisto separato ed aggiuntivo anche per tutti coloro che eventualmente sono già iscritti all’edizione 2020. Tutti i partecipanti iscritti avranno comunque la t-shirt ricordo dell’evento, firmata dallo sponsor tecnico Joma, in automatico nel pacco gara. In sede di acquisto pettorale diverse le opportunità da cogliere e prenotare come la personalizzazione della medaglia con il proprio tempo finale di gara, il pacchetto foto e video, l’assicurazione per assistenza e rimborso e sensazionali offerte per l’accomodation per vivere in pieno relax il fine settimana a Roma.

Da qui si riparte, Roma attende i maratoneti con le loro famiglie per un viaggio di 42,195km nella città Eterna che prenderà il via dall’inizio di un nuovo giorno. Bentornato obiettivo.