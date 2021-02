La partnership tra Acer e Sauber motorsport, nata nel 2020, prosegue anche nel 2021. La multinazionale, una tra i leader mondiali nel settore ITC, continuerà a fornire anche per la prossima stagione sportiva alla scuderia che ha riportato il nome dell’Alfa Romeo in F1, hardware e software all’avanguardia per supportare al massimo il lavoro del team. La tecnologia messa a disposizione del team di Hinwill, permette alla squadra

in fabbrica e a quella nei box in pista, di comunicare e scambiare dati in tempo reale, in modo da andare a caccia della massima performance in ogni GP.