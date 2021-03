Lo sforzo compiuto è stato talmente grande che la commozione degli organizzatori ha fatto il suo ingresso in pista al fianco del primo concorrente. Le prime selezioni dell’Aci Rally Italia Talent 2021 sono andate regolarmente in scena nell’ultimo weekend di marzo 2021 sulla Pista del Corallo di Alghero. Per merito, soprattutto, di un’organizzazione che non si è lasciata spaventare dal contesto attuale e dai rigidi protocolli di sicurezza da adottare per contrastare la pandemia. Tamponi per tutti i partecipanti, mascherine e sanificazione dell’auto dopo ogni utilizzo sono solo alcuni degli accorgimenti adottati per evitare ogni tipo di problema. Ma la passione dei partecipanti accorsi ad Alghero ha prevalso sulle tante regole imposte. I concorrenti sono stati divisi per categorie: Under 16, Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, Femminile, titolari di licenza Aci Sport, non licenziati Aci Sport e Diversamente Abili. Le novità di quest’anno sono rappresentate dall’iniziativa Aci Talent +14, che apre le porte ai quattordicenni, oltre a venire incontro alla passione dei disabili. Grazie alle Swift a trasmissione automatica, allestita da HandyTech con comandi appositi, chi è affetto da paraplegia agli arti inferiori potrà godere appieno della sicurezza del circuito e dell’assistenza di un pilota professionista, per sviluppare le proprie conoscenze di guida e vivere la sua passione senza limitazioni.

Advertisements