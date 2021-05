S i è spento per Covid all’età di 91 anni il dottor Emilio Acampora, per lunghi anni medico del Calcio Napoli. Il dottor Acampora lascia la moglie Anna e i figli Rita e Dario. Acampora, noto in città come il medico (e amico personale) di Maradona e di Careca, è stato il sanitario del Napoli negli anni in cui la squadra azzurra ha vinto i due scudetti e la Coppa Uefa.

